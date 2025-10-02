La compensació de Analista de Dades in Moscow Metro Area a Sberbank oscil·la entre RUB 1.57M per year per a L7 i RUB 4.94M per year per a L11. El paquet de compensació year mitjà in Moscow Metro Area totalitza RUB 2.83M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sberbank. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
