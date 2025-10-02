Directori d'empreses
Savills
Savills Analista de Dades Salaris a Greater London Area

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in Greater London Area a Savills totalitza £42.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Savills. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Total per any
£42.9K
Nivell
Senior Data Andy
Base
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Savills?

£121K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Analista de Dades at Savills in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £48,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Savills for the Analista de Dades role in Greater London Area is £48,030.

