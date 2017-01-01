Directori d'empreses
Savills
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Savills que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Savills is a prominent global real estate services provider, specializing in expert advisory and management for commercial, residential, and rural properties across the globe.

    savills.com
    Lloc web
    1855
    Any de fundació
    39,000
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Savills

    Altres recursos