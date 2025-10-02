Directori d'empreses
Sauce Labs
Sauce Labs Enginyer de Programari Salaris a Warsaw Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a Sauce Labs totalitza PLN 355K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sauce Labs. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 355K
Nivell
Staff
Base
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Sauce Labs?

PLN 600K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 524,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sauce Labs for the Enginyer de Programari role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 330,524.

