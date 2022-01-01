SAP Salaris

Directori d'empreses
El salari de SAP oscil·la entre $23,270 en compensació total anual per a un Redactor Publicitari a la banda baixa fins a $487,550 per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SAP. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer DevOps

Enginyer d'IA

Dissenyador de Producte
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Dissenyador UX

Vendes
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Executiu de Comptes

Científic de Dades
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Gestor de Producte
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Màrqueting
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arquitecte de Solucions
T3 $46K
T4 $74.9K

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Núvol

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $78.4K
Consultor de Gestió
Median $82.5K
Gestor de Projectes
Median $143K
Èxit del Client
Median $128K
Gestor de Programes Tècnics
Median $120K
Recursos Humans
Median $57.7K
Enginyer de Vendes
Median $114K
Analista de Negoci
Median $74.9K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $82.8K
Comptable
$39.1K
Assistent Administratiu
$74.5K
Operacions de Negoci
$162K
Gestor d'Operacions de Negoci
$488K
Desenvolupament de Negoci
$40.9K
Cap d'Estat Major
$160K
Redactor Publicitari
$23.3K
Atenció al Client
$76.5K
Operacions d'Atenció al Client
$53.8K
Analista de Dades
$110K
Gestor de Ciència de Dades
$238K
Gestor d'Instal·lacions
$80K
Dissenyador Gràfic
$104K
Enginyer de Maquinari
$136K
Jurídic
$271K
Gestor de Disseny de Producte
$296K
Gestor de Programes
$128K
Reclutador
$199K
Operacions d'Ingressos
$95.2K
Analista de Ciberseguretat
$81.1K
Recompenses Totals
$83.3K
Investigador UX
$95.3K
Capitalista de Risc
$121K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A SAP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)

20%

ANY 1

40%

ANY 2

40%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A SAP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 2nd-ANY (40.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (40.00% anual)

33%

ANY 1

33%

ANY 2

34%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A SAP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (8.25% trimestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)

  • 34% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.50% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a SAP és Gestor d'Operacions de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $487,550. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a SAP és $114,363.

Altres recursos