Santander Bank
Santander Bank Banquer d'Inversions Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Banquer d'Inversions in New York City Area a Santander Bank totalitza $245K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Santander Bank. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total per any
$245K
Nivell
Vice President
Base
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Santander Bank?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Banquer d'Inversions a Santander Bank in New York City Area és una compensació total anual de $330,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Santander Bank per al rol de Banquer d'Inversions in New York City Area és $245,000.

Altres recursos