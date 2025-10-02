Directori d'empreses
Sanofi
Sanofi Enginyer de Programari Salaris a Greater Paris Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Paris Area a Sanofi totalitza €74.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sanofi. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Total per any
€74.9K
Nivell
L3
Base
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bonus
€9.1K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Sanofi?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

Altres recursos