Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur Gestor de Programes Tècnics Salaris a Greater Toronto Area

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Greater Toronto Area a Sanofi Pasteur oscil·la entre CA$147K i CA$209K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sanofi Pasteur. Última actualització: 10/2/2025

Compensació Total Mitjana

CA$167K - CA$198K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$147KCA$167KCA$198KCA$209K
Rang Habitual
Rang Possible

CA$225K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Sanofi Pasteur in Greater Toronto Area és una compensació total anual de CA$208,743. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sanofi Pasteur per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Greater Toronto Area és CA$147,028.

