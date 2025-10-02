Directori d'empreses
S&P Global
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • United Kingdom

S&P Global Enginyer de Programari Salaris a United Kingdom

La compensació de Enginyer de Programari in United Kingdom a S&P Global totalitza £62.3K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United Kingdom totalitza £63K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L8
Software Developer I(Nivell d'Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a S&P Global in United Kingdom és una compensació total anual de £126,642. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global per al rol de Enginyer de Programari in United Kingdom és £61,005.

Altres recursos