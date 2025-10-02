Directori d'empreses
S&P Global
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Philadelphia Area

S&P Global Enginyer de Programari Salaris a Philadelphia Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Philadelphia Area a S&P Global totalitza $180K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
S&P Global
Software Engineer
Philadelphia, PA
Total per any
$180K
Nivell
L11
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
12 Anys
Quins són els nivells professionals a S&P Global?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a S&P Global in Philadelphia Area és una compensació total anual de $275,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global per al rol de Enginyer de Programari in Philadelphia Area és $183,000.

Altres recursos