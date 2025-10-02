La compensació de Enginyer de Programari in Canada a S&P Global oscil·la entre CA$78.3K per year per a L8 i CA$111K per year per a L10. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$96.4K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)
