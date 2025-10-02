La compensació de Científic de Dades in New York City Area a S&P Global totalitza $142K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)