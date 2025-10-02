Directori d'empreses
S&P Global
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

  • New York City Area

S&P Global Científic de Dades Salaris a New York City Area

La compensació de Científic de Dades in New York City Area a S&P Global totalitza $142K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $165K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 3 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

S&P Global in New York City AreaCientífic de Dades最高薪酬方案，年度總薪酬為$208,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
S&P GlobalCientífic de Dades職位 in New York City Area年度總薪酬中位數為$165,000。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a S&P Global

Empreses relacionades

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos