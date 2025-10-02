Directori d'empreses
S&P Global
S&P Global Científic de Dades Salaris a Mumbai Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Mumbai Metropolitan Region a S&P Global totalitza ₹2.95M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de S&P Global. Última actualització: 10/2/2025

S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total per any
₹2.95M
Nivell
L9
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹447K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a S&P Global?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

33%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A S&P Global, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33% s'adquireix en el 1st-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.50% semestral)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.50% semestral)



PMF

The highest paying salary package reported for a Científic de Dades at S&P Global in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,565,631. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Científic de Dades role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,952,670.

Altres recursos