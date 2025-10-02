Directori d'empreses
Sandia National Labs
Sandia National Labs Enginyer de Programari Salaris a San Francisco Bay Area

La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Sandia National Labs totalitza $203K per year per a Senior Member of Technical Staff. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $212K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Member of Technical Staff
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Sandia National Labs?

Títols inclosos

Enginyer de Sistemes

Científic de Recerca

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Sandia National Labs in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $219,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Sandia National Labs per al rol de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area és $160,000.

