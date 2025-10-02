La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Sandia National Labs totalitza $203K per year per a Senior Member of Technical Staff. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $212K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sandia National Labs. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol