La compensació de Enginyer de Programari in Albuquerque-Santa Fe Area a Sandia National Labs oscil·la entre $121K per year per a Member of Technical Staff i $169K per year per a Principal Member of Technical Staff. El paquet de compensació year mitjà in Albuquerque-Santa Fe Area totalitza $125K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sandia National Labs. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
