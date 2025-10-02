Directori d'empreses
Sandia National Labs
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Salaris a Albuquerque-Santa Fe Area

El paquet de compensació mitjà de Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area a Sandia National Labs totalitza $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sandia National Labs. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Total per any
$165K
Nivell
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anys a l'empresa
15 Anys
Anys d'exp
15 Anys
Quins són els nivells professionals a Sandia National Labs?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

Altres recursos