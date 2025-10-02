Directori d'empreses
Sandia National Labs
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Enginyer Mecànic Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in San Francisco Bay Area a Sandia National Labs totalitza $212K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sandia National Labs. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Total per any
$212K
Nivell
Senior Technical Staff Member
Base
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Sandia National Labs?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Mecànic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Mecànic at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $263,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Enginyer Mecànic role in San Francisco Bay Area is $148,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Sandia National Labs

Empreses relacionades

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos