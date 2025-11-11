Directori d'empreses
Samsung
Gestor de Producte Nivell

L2

Nivells a Samsung

Comparar Nivells
  1. L2Product Manager I
  2. L3Product Manager II
  3. L4Senior Product Manager
Mitjana Anual Compensació Total
$173,666
Salari Base
$141,333
Accions ()
$0
Bonus
$32,333
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Contribucions de Salaris
