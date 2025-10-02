Directori d'empreses
Samolet Information Technologist (IT) Salaris a Saint Petersburg Metro Area

La compensació total mitjana de Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area a Samolet oscil·la entre RUB 977K i RUB 1.39M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Samolet. Última actualització: 10/2/2025

Compensació Total Mitjana

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Rang Habitual
Rang Possible

RUB 13.36M

Quins són els nivells professionals a Samolet?

El paquet salarial més alt reportat per a un jobFamilies.Information Technologist (IT) a Samolet in Saint Petersburg Metro Area és una compensació total anual de RUB 1,394,513. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Samolet per al rol de jobFamilies.Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area és RUB 977,351.

