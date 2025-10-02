Directori d'empreses
Salsify
  • Portugal

Salsify Enginyer de Programari Salaris a Portugal

La compensació de Enginyer de Programari in Portugal a Salsify totalitza €54.9K per year per a Software Engineer 2. El paquet de compensació year mitjà in Portugal totalitza €52.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Salsify. Última actualització: 10/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
(Nivell d'Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Veure 4 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Salsify, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Salsify in Portugal sits at a yearly total compensation of €99,392. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Salsify for the Enginyer de Programari role in Portugal is €52,562.

