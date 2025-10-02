Directori d'empreses
Sales Marker
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Tokyo Area

Sales Marker Enginyer de Programari Salaris a Greater Tokyo Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Tokyo Area a Sales Marker totalitza ¥7.85M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Sales Marker. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total per any
¥7.85M
Nivell
Senior
Base
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Sales Marker?

¥23.61M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Sales Marker in Greater Tokyo Area sits at a yearly total compensation of ¥8,043,219. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sales Marker for the Enginyer de Programari role in Greater Tokyo Area is ¥7,853,950.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Sales Marker

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Facebook
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Square
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos