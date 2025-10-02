La compensació de Enginyer de Programari in Mexico a SailPoint oscil·la entre MX$1.13M per year per a L3 i MX$1.28M per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Mexico totalitza MX$1.21M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SailPoint. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A SailPoint, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)