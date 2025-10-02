La compensació de Enginyer de Programari in Greater Austin Area a SailPoint oscil·la entre $100K per year per a L2 i $211K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Austin Area totalitza $142K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de SailPoint. Última actualització: 10/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A SailPoint, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)