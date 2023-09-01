Directori d'Empreses
Russian Post Salaris

El rang de salaris de Russian Post varia de $14,654 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $80,468 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Russian Post. Última actualització: 8/14/2025

$160K

Científic de Dades
$14.7K
Enginyer de Maquinari
$24.8K
Màrqueting
$62.1K

Gestor de Producte
$80.5K
Enginyer de Programari
$35.9K
Gerent de Programa Tècnic
$66.9K
PMF

El rol més ben pagat informat a Russian Post és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $80,468. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Russian Post és de $48,977.

