Rosetta.ai
    • Sobre nosaltres

    Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.

    rosetta.ai
    Lloc web
    2018
    Any de fundació
    10
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos