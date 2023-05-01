Directori d'empreses
Rooter-Man
    • Sobre nosaltres

    Rooter-Man is a global franchisor of plumbing and drain cleaning services, with 638 active franchises. The company's headquarters is in Billerica, MA. Visit their website for franchise information.

    https://rooterman.com
    Lloc web
    1970
    Any de fundació
    751
    Núm. d'empleats
    $100M-$250M
    Ingressos estimats
    Seu central

