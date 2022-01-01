Directori d'empreses
Root Insurance
Root Insurance Salaris

El salari de Root Insurance oscil·la entre $76,500 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $270,970 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Root Insurance. Darrera actualització: 9/18/2025

$160K

Científic de Dades
Median $120K
Gestor de Producte
Median $145K
Enginyer de Programari
Median $161K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $230K
Analista de Dades
$76.5K
Dissenyador Gràfic
$95.2K
Recursos Humans
$271K
Màrqueting
$159K
Enginyer Mecànic
$86.7K
Dissenyador de Producte
$133K
Reclutador
$86.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Root Insurance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Root Insurance és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $270,970. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Root Insurance és $133,280.

