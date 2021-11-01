Directori d'empreses
Roofstock
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Roofstock que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Roofstock is an Oakland-based Fin-tech startup founded by Gary Beasley who serves as the CEO, Gregor Watson who serves as the Chairman and Rich Ford who serves as the Chief Development Office.

    roofstock.com
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    240
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Roofstock

    Empreses relacionades

    • Bungalow
    • Zumper
    • realtor.com
    • Flyhomes
    • Knock
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos