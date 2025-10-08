La compensació de Dissenyador UX in San Francisco Bay Area a Roblox oscil·la entre $176K per year per a IC1 i $470K per year per a IC6. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $350K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Roblox. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
45%
ANY 1
35%
ANY 2
20%
ANY 3
A Roblox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
45% s'adquireix en el 1st-ANY (11.25% trimestral)
35% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.75% trimestral)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Roblox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33% s'adquireix en el 1st-ANY (8.25% trimestral)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.25% trimestral)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.25% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Roblox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.