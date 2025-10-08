La compensació de Enginyer Cripto in United States a Robinhood totalitza $182K per year per a L1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Robinhood. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$182K
$140K
$42K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Robinhood, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
100%
ANY 1
A Robinhood, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:
100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)