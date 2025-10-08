Directori d'empreses
RLDatix
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Software Full-Stack

RLDatix Enginyer de Software Full-Stack Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Software Full-Stack in North Macedonia a RLDatix totalitza MKD 345K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de RLDatix. Última actualització: 10/8/2025

Paquet Mitjà
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Total per any
MKD 345K
Nivell
L6
Base
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonus
MKD 0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a RLDatix?

MKD 8.74M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Full-Stack a RLDatix in North Macedonia és una compensació total anual de MKD 2,294,589. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a RLDatix per al rol de Enginyer de Software Full-Stack in North Macedonia és MKD 345,402.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a RLDatix

Empreses relacionades

  • Snap
  • Databricks
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos