La compensació de Data Architect in United States a Rivian oscil·la entre $144K per year per a RIV-3 i $254K per year per a RIV-6. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Rivian. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
50%
ANY 1
50%
ANY 2
A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:
50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)
50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
