La compensació de Enginyer de Software de Producció in United States a Rivian oscil·la entre $196K per year per a RIV-4 i $314K per year per a RIV-6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $230K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Rivian. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
50%
ANY 1
50%
ANY 2
A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:
50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)
50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)