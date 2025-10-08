Directori d'empreses
Rivian
  • Salaris
  • Reclutador

  • Reclutador Tècnic

Rivian Reclutador Tècnic Salaris

La compensació de Reclutador Tècnic in United States a Rivian oscil·la entre $155K per year i $275K. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $175K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Rivian. Última actualització: 10/8/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$192K
$173K
$10.8K
$8.3K
Veure 3 Més Nivells
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Rivian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador Tècnic a Rivian in United States és una compensació total anual de $275,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Rivian per al rol de Reclutador Tècnic in United States és $160,000.

Altres recursos