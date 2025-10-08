Directori d'empreses
Riskified
Riskified Enginyer de Software Full-Stack Salaris a Israel

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Software Full-Stack in Israel a Riskified totalitza ₪495K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riskified. Última actualització: 10/8/2025

Paquet Mitjà
Total per any
₪495K
Nivell
L2
Base
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Riskified?

₪566K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Full-Stack a Riskified in Israel és una compensació total anual de ₪645,885. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Riskified per al rol de Enginyer de Software Full-Stack in Israel és ₪486,495.

