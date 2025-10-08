Riot Games Enginyer de Software de Videojocs Salaris a Greater Los Angeles Area

La compensació de Enginyer de Software de Videojocs in Greater Los Angeles Area a Riot Games oscil·la entre $141K per year per a P1 i $375K per year per a P5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $218K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025

Nom del Nivell Total Base Accions ( /yr ) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Nivell d'Entrada ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $219K $185K $3.8K $30.6K P4 Staff Software Engineer $285K $239K $0 $46.7K Veure 3 Més Nivells

Últimes Enviaments de Salaris

