La compensació de Enginyer de Software de Videojocs in Greater Los Angeles Area a Riot Games oscil·la entre $141K per year per a P1 i $375K per year per a P5. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $218K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***