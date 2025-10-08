La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United States a Riot Games oscil·la entre $140K per year per a P1 i $292K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $215K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
