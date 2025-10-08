Directori d'empreses
Riot Games
  Salaris
  Enginyer de Programari

  Enginyer de Software Full-Stack

Riot Games Enginyer de Software Full-Stack Salaris

La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United States a Riot Games oscil·la entre $140K per year per a P1 i $292K per year per a P4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $215K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025

Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Nivell d'Entrada)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Riot Games?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Full-Stack a Riot Games in United States és una compensació total anual de $326,044. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Riot Games per al rol de Enginyer de Software Full-Stack in United States és $223,750.

