La compensació de Enginyer de Software Backend in United States a Riot Games oscil·la entre $133K per year per a P1 i $430K per year per a P5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $282K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
