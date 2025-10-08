La compensació de Technical Accountant in United States a Riot Games oscil·la entre $179K per year per a P3 i $246K per year per a P4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Riot Games. Última actualització: 10/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
