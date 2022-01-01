Directori d'empreses
Replicated
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Replicated Salaris

El salari de Replicated oscil·la entre $170,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $245,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Replicated. Darrera actualització: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $170K
Enginyer de Vendes
$216K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Replicated, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.04% per període)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.04% per període)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (1.04% per període)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Replicated és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $245,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Replicated és $215,761.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Replicated

Empreses relacionades

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos