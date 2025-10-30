Directori d'empreses
Renaissance Learning
Renaissance Learning Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Renaissance Learning oscil·la entre $207K i $289K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Renaissance Learning. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$222K - $262K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$207K$222K$262K$289K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Quins són els nivells professionals a Renaissance Learning?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Renaissance Learning in United States és una compensació total anual de $288,990. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Renaissance Learning per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $207,480.

Altres recursos