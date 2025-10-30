Directori d'empreses
Renaissance Learning
Renaissance Learning Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a Renaissance Learning oscil·la entre $99.6K i $139K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Renaissance Learning. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

$108K - $131K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$99.6K$108K$131K$139K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Renaissance Learning?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Renaissance Learning in United States és una compensació total anual de $139,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Renaissance Learning per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $99,600.

Altres recursos