Directori d'empreses
Renaissance Learning
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

Renaissance Learning Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United Kingdom a Renaissance Learning oscil·la entre £42.4K i £60.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Renaissance Learning. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

£48.6K - £56.8K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£42.4K£48.6K£56.8K£60.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Científic de Dades contribucions a Renaissance Learning per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+£43.7K
Robinhood logo
+£67.1K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Renaissance Learning?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Renaissance Learning in United Kingdom és una compensació total anual de £60,431. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Renaissance Learning per al rol de Científic de Dades in United Kingdom és £42,353.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Renaissance Learning

Empreses relacionades

  • Uber
  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos