El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in India a RemoteLock totalitza ₹6.11M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de RemoteLock. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Total per any
₹6.11M
Nivell
hidden
Base
₹5.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹348K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a RemoteLock?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a RemoteLock in India és una compensació total anual de ₹6,185,359. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a RemoteLock per al rol de Gestor de Producte in India és ₹6,108,716.

Altres recursos