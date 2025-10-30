La compensació de Gestor de Producte in United States a Remitly oscil·la entre $102K per year per a L1 i $419K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $174K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Remitly. Última actualització: 10/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Remitly, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)