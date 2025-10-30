Directori d'empreses
Remitly
Remitly Analista Financer Salaris

La compensació total mitjana de Analista Financer in Israel a Remitly oscil·la entre ₪312K i ₪444K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Remitly. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

₪354K - ₪402K
Israel
Rang Habitual
Rang Possible
₪312K₪354K₪402K₪444K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Remitly, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Remitly in Israel és una compensació total anual de ₪443,821. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Remitly per al rol de Analista Financer in Israel és ₪312,179.

Altres recursos