Reliance Industries Limited
El paquet de compensació mitjà de Vendes in India a Reliance Industries Limited totalitza ₹900K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reliance Industries Limited. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Reliance Industries Limited
Inside Sales Manager
Chennai, TN, India
Total per any
₹900K
Nivell
B2
Base
₹900K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
14 Anys
Quins són els nivells professionals a Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Reliance Industries Limited in India és una compensació total anual de ₹2,472,924. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reliance Industries Limited per al rol de Vendes in India és ₹899,969.

