Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in India a Reliance Industries Limited totalitza ₹1.25M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reliance Industries Limited. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Reliance Industries Limited
Product Designer
Mumbai, MH, India
Total per any
₹1.25M
Nivell
L1
Base
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Reliance Industries Limited in India és una compensació total anual de ₹2,822,520. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reliance Industries Limited per al rol de Dissenyador de Producte in India és ₹1,245,011.

