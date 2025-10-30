Directori d'empreses
Reliance Industries Limited
La compensació total mitjana de Recursos Humans in India a Reliance Industries Limited oscil·la entre ₹556K i ₹810K per year.

Compensació Total Mitjana

₹639K - ₹728K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹556K₹639K₹728K₹810K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Reliance Industries Limited?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Reliance Industries Limited in India és una compensació total anual de ₹810,453. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reliance Industries Limited per al rol de Recursos Humans in India és ₹556,328.

