El paquet de compensació mitjà de Gestor de Ciència de Dades in India a Reliance Industries Limited totalitza ₹5.07M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reliance Industries Limited. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
Total per any
₹5.07M
Nivell
-
Base
₹4.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹621K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
9 Anys
El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Reliance Industries Limited in India és una compensació total anual de ₹9,862,871. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reliance Industries Limited per al rol de Gestor de Ciència de Dades in India és ₹5,069,431.

